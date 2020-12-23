سلالة فيروس كورونا الجديدة تدخل إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تشخيص 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة الصحة الإسرائيلية قد أكدت من خلال الاختبارات التي أجريت في المختبر المركزي للفيروسات بالوزارة، اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.

وأوضحت القناة نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية أن 3 من الحالات هي لأشخاص قادمين من بريطانيا، وهم بالحجر الانفرادي في أحد الفنادق، والحالة الرابعة من إسرائيل، وبأن الوزارة تراقب، عن كثب، كل حالة.

ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن اكتشاف 4 حالات من السلالة الجديدة في بلاده تؤكد صحة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، والتي قضت بمنع دخول السياح الأجانب وإلزام القادمين بالدخول في حجر صحي بفنادق.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإسراع في عملية التطعيم.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن سلالة تسببت في تفاقم الإصابات.

وذكر الوزير في إفادة صحفية: "رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أنهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأعلنت الدولة الأفريقية بالفعل قبل أيام عن تفشي سلالة جديدة من الفيروس سببت ارتفاعا في الإصابات.

وتابع: "هذه السلالة الجديدة تثير قلقا بالغا لأنها أكثر قدرة على الانتقال ويبدو أنها شهدت تحولا أكبر من السلالة الجديدة (الأولى- التي أعلن عنها قبل أيام) والتي اكتُشفت في المملكة المتحدة".