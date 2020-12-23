رئيس وزراء اليمن يتحدث عن خلل كبير في تشكيلة الحكومة

تحدث رئيس وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، عن خلل كبير في تشكيلة الحكومة اليمنية.

وقال عبد الملك، في كلمة أوردتها وكالة "سبأ" اليمنية: "غياب المرأة عن الحكومة خلل كبير".

وتابع رئيس الوزراء اليمني قوله "كان للسعودية دور بارز في بناء التوافق على حكومة الوحدة الوطنية".

وأكمل عبد الملك قائلا "الهدف من اتفاق الرياض هو توحيد القرار السياسي والأمني والعسكري".

واستدرك بقوله "لا يمكن لأي شبر من اليمن إلا أن يحكم بمؤسسات شرعية".

وقال رئيس الحكومة اليمنية "الحوثي مشروع استثمار إيراني وأداة لتدمير البلاد".

يشار إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر يوم الجمعة الماضي، مرسوماً بتشكيل الحكومة برئاسة د. معين عبد الملك، تضم 24 وزيراً بينهم وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.

سبق ذلك يوم الخميس، إعلان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه على "تويتر"، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والفصل بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، ونقلها وبإشراف من فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن (جنوبي البلاد).

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.