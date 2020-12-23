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    مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن

    "أنصار الله": مقتل وإصابة 43397 مدنيا وتدمير نصف مليون منزل بسبب عمليات التحالف

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    حمّلت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، مسؤولية مقتل وإصابة أكثر من 43 الف مدني منذ انطلاق عملياته العسكرية في 26 آذار/ مارس 2015م.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، نقلا عن احصائية لمركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، إن "عدد القتلى خلال 2100 يوم من العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي)، بلغ 17042 بينهم 3804 أطفال و2389 امرأة".

    جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن يو6 ليو 2020
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    "أنصار الله" تتهم التحالف بمنع وصول سفن الوقود وتلوح بشن هجمات على موانئ سعودية

    وأضاف: "وصل عدد الجرحى إلى 26355 بينهم 4128 طفلا و2801 امرأة".

    وعن الخسائر المادية، اتهم المركز التحالف العربي بـ "التسبب في تدمير وتضرر أكثر من نصف مليون منزل مدني، و9526 منشأة في البنية التحتية لليمن، بينها 15 مطارا و16 ميناء و305 محطات ومولدات كهرباء و545 شبكة ومحطة اتصال، و2181 خزانا وشبكة مياه و1974 منشأة حكومية و4490 جسرا".

    وقال إن "عدد المنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان بلغ 22913 منشأة"، مشيرا إلى "تدمير وتضرر 393 مصنعا و289 ناقلة وقود و11365 منشأة تجارية و411 مزرعة دجاج ومواشي".

    وذكر أن "التدمير طال 7229 وسيلة نقل و463 قارب صيد و899 مخزن أغذية و392 محطة وقود و678 سوقا و794 شاحنة غذاء، و177 منشأة جامعية و1393 مسجدا و366 منشأة سياحية و389 مستشفى ومرفقا صحيا".

    ووفقا للمركز:

    "تعمد التحالف تدمير واستهداف 1099 مدرسة ومركزا تعليميا و7005 حقول زراعية و133 منشأة رياضية و245 موقعا أثريا و47 منشأة إعلامية".

    ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد.

    ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان - أي 24.1 مليون إنسان بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, التحالف العربي, أنصار الله
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