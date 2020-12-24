الصحة الكويتية: حتى لو فتحت الأجواء... لا سفر لمتلقي اللقاح قبل أخذ الجرعتين

قالت وزارة الصحة الكويتية إن أي متلقي للقاح كورونا وتم تطعيمه بالجرعة الأولى لن يسمح له بالسفر حتى لو فتحت الأجواء إلا بعد أخذ الجرعة الثانية.

وبحسب مصادر حكومية لـ"القبس" الكويتية فإنه "لن يسمح بالسفر لأي شخص تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح فقط، مؤكدة أنه على مَن يرغبون في السفر تلقّي الجرعتين للسماح لهم بعد فتح الأجواء".

وأكد وزير الصحة، باسل الصباح، أن "الدفعات المتبقّية من لقاح "فايزر" ستصل تباعاً شهرياً، وستستمر حملة التطعيم لمدة عام، حتى يتم تطعيم جميع سكان البلاد، على أن تُستهل بفئات مقدمي الرعاية الصحية، والعاملين في الصفوف الأمامية، وكبار السن، في المرحلة الأولى".

وكانت الكويت قد بدأت، اليوم الخميس، حملة تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، أمس الأربعاء إلى البلاد.

وأكد وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر" قائلا: "بدأنا الآن وبحمد الله حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "نسأل الله أن يجعل فيه الوقاية من الوباء" وتابع وزير الصحة الكويتي: "الحملة مستمرة بإذن الله حتى يستفيد من التطعيم الجميع دون استثناء".

بدأنا الآن وبحمد الله حملة التطعيم ضد فيروس COVID-19

نسأل الله أن يجعل فيه الوقاية من الوباء. والحملة مستمرة بإذن الله حتى يستفيد من التطعيم الجميع دون استثناء. pic.twitter.com/sF2LDhyiWz — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) December 24, 2020

وبحسب "القبس" فقد تجاوز عدد الراغبين الذين سجلوا في رابط وزارة الصحة ٨٣ ألف شخص.

وكانت الصحة الكويتية قد أكدت سابقا أن مَن لن يحضر في موعده عند تطعيم المسجلين سيتم استقبال من يليه، ولا إجراءات ضده؛ فالتطعيم اختياري.

وعن متابعة تطورات السلالة الجديدة من الفيروس، قالت: إن التقرير المفصلي عن مؤشرات كورونا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة البريطانية، سيصل إلى البلاد الإثنين المقبل، وعليه سيتم اتخاذ الآليات أو الإجراءات اللازمة للتصدي للفيروس.