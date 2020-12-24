ظريف يبعث برسالة إلى ترامب

بعث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، برسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، بعث خلالها برسالة إلى الرئيس ترامب، بشأن إخفاقاته في الداخل الأمريكي.

Putting your own citizens at risk abroad won't divert attention from catastrophic failures at home. In your own words @realDonaldTrump: pic.twitter.com/kbtL8GWLHm — Javad Zarif (@JZarif) December 24, 2020

وقال وزير الخارجية الإيراني:

تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن إخفاقات الداخل.

ويأتي رد ظريف على الرئيس الأمريكي بعد أن اتهم ترامب إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، محذرا إياها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف المباني الدبلوماسية والسكنية "أمر غير مقبول"، وذلك تعليقا على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، الأحد الماضي، بهجوم صاروخي، لكن طهران أشارت أيضًا إلى أن توقيت الهجوم وبيان الخارجية الأمريكية الذي تبع الهجوم "يثير الشبهات".