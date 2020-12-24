وزيرة الصحة المصرية تكشف عن طريقة غير متوقعة لانتقال كورونا... فيديو

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن طريقة غير متوقعة لانتقال فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزيرة، أمس الأربعاء، حول تطورات فيروس كورونا، في وقت تشهد فيه مصر تزايد عدد الإصابات.

وقالت زايد "نلاحظ جميعا وجود زيادات (في عدد المصابين بكورونا)، لاسيما في منطقة القاهرة الكبرى (مدن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، وعواصم المحفاظات الـ27".

وأضافت الوزيرة المصرية "يجب أن نعرف معايير خطورة المكان الذي نتردد عليه"، مشيرة إلى أن "المكان المغلق هو الأكثر خطورة".

وقالت إن "وجود الأشخاص لمدة طويلة في الأماكن المغلقة يجلعهم أكثر عرضة للإصابة".

وكشفت الوزيرة أن الأماكن التي تشهد أصواتا عالية تتزايد فيها احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومضت موضحة "عندما تكون في مكان فيه ازدحام أو صوت عالي أو ارتفاع في الأصوات تتزايد احتمالية الإصابة بكورونا".

وأضافت في هذا الصدد أن الأماكن التي تشهد أصواتا عالية "يكون فيها رذاذ أكثر وانتقال أكثر للعدوى".

كانت مصر قد سجلت أمس الأربعاء أعلى معدل إصابات منذ إعلانها الدخول في الموجة الثانية من الوباء.

وأعلنت الصحة المصرية تسجيل الصحة911 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و42 حالة وفاة.