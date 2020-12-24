نتنياهو: المزيد من الدول العربية "تلتمس" الصلح معنا

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، لمعايدة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.
بالفيديو: معايدتي لمواطنينا ولأصدقائنا المسيحيين بمناسبة حلول #عيد_الميلاد_المجيد:
بعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة توصلنا إلى 4 اتفاقيات في غضون ما يقل عن 4 أشهر, حيث المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا. هذا سيجعل الشرق الأوسط مكانًا أفضل. pic.twitter.com/OabqWNsDSx
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 24, 2020
وفي التغريدة نفسها، ذكر نتنياهو أنه بعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة توصلت إسرائيل إلى 4 اتفاقيات في غضون ما يقل عن 4 أشهر.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:
حيث المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا. هذا سيجعل الشرق الأوسط مكانا أفضل.
وكانت 4 دول عربية قد أعلنت، مؤخرا، عن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، البحرين والإمارات في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، وتلتهما السودان، في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعدها المغرب، عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ذلك في العاشر من الشهر الجاري.
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