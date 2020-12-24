وزير داخلية الكويت يوضح سبب نشر قوات خاصة بكامل عتادها في الشوارع

وبحسب "الرأي" الكويتية، فقد أكد العلي أن نشر القوات الخاصة بكامل عتادها كدوريات راجلة في المجمعات والمولات هو خطوة تستهدف فرض الانضباط والالتزام بالقانون.
وتتزامن هذه القرارات مع بداية توزيع اللقاح الخاص بقيروس كورونا والذي أعلنت وزارة الصحة عن التلقيح به بداية من اليوم الخميس.
#عاجل | وزير «الداخلية» الشيخ ثامر العلي: نشر القوات الخاصة بكامل عتادها كدوريات راجلة في المجمعات والمولات.. اعتبارا من مساء اليوم— حديث المجلس (@dance9cole) December 24, 2020
- خطوة تستهدف فرض الانضباط والالتزام بالقانون#الكويت #كورونا_الجديد #كوفيد_20 pic.twitter.com/0MctJaa0Fx
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