الكويت... نواب يطلبون مقابلة أمير البلاد ويحملون عدة رسائل

طلب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس 24 ديسمبر/ كانون الأول، مقابلة أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، حاملين عدة رسائل.

وقال د. محمد هادي الحويلة، عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه تقدم بطلب مع مجموعة من نواب مجلس الأمة لمقابلة أمير الكويت.

ونشر الحويلة صورة للطلب المرفق بتوقيعات عدد من النواب، معربا عن ثقته بأن اللقاء سيسفر عن نتائج إيجابية.

وقال الحويلة في نص الرسالة الموجهة إلى أمير الكويت: "نحن أبناؤك أعضاء مجلس الأمة نتقدم لسموكم بعد أن شرفنا أبناء الشعب الكويتي بثقته وحملنا أمانة تمثيله، نتقدم بطلب التشرف بلقاء سموكم لننقل لكم أهم القضايا التي حملنا إياها الشعب الكويتي وحملنا مسؤولية القيام بها ونقلها لسموكم".

وتابع بقوله "كلنا أمل بلقاء قريب مع سموكم ونحن على ثقة بنتائجه المثمرة والمفرحة لأبناء الشعب الكويتي".

ولم يفصح النائب الكويتي في رسالته عن طبيعة الطلبات أو سبب اللقاء، الذي طلبه مع أمير الكويت.

وكان مجلس الأمة الكويتي، قد أعلن في وقت سابق، رفضه تشكيلة الحكومة الجديدة، ووصفها بأنها "نادي أقارب".

وأبدى عدد من النواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اعتراضهم على التشكيلة الوزارية لحكومة الشيخ صباح الخالد الجديدة.

تقدمت مع مجموعة من الاخوة الزملاء الاعزاء نواب مجلس الامة بطلب لمقابلة والد الجميع سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه وكلنا ثقة بما سيسفر عنه هذا اللقاء من نتائج ايجابية pic.twitter.com/mMdCki8Z5B — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) December 24, 2020

​وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، اعتبر بعض النواب بأن الخالد لم يقرأ جيدا نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

والحكومة الجديدة وهي الثانية برئاسة صباح الخالد، شهدت تعيين 7 وزراء جدد يتولون الحقيبة الوزارية للمرة الأولى، وعودة 3 وزراء لحمل الحقائب الوزارية بعد تجارب سابقة، مقابل استمرار 5 وزراء في مناصبهم، بعضهم شمله تدوير في الحقائب.