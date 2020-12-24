الداخلية السعودية تكشف خطوات تسجيل المولود عن بعد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، 4 خطوات لتسجيل المواليد عن بعد عبر منصة "أبشر".

وقالت الأحوال المدنية في وزارة الداخلية السعودية، "بإمكان المستفيدين تسجيل المواليد عبر منصة "أبشر" دون الحاجة إلى زيارة مكاتبها".

وأشارت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أنه سيتم إيصال الخدمة، من خلال البريد السعودي.

لسلامتك وسلامة من تحب

بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة ⁧#أبشر⁩ من خلال خدمة "تسجيل المواليد" وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد و ايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/vZ0ubzpW1h — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) December 24, 2020

ونشرت الأحوال المدنية، مقطع فيديو يوضح فيه الخطوات، معلقة "لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر من خلال خدمة تسجيل المواليد وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارتنا".

وتضمن الفيديو الخطوات، وهي تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

وشملت الخطوات بعد ذلك "اختيار خدمات من تبويب خدماتي، وخدمة الأحوال المدنية، وخدمة تسجيل المواليد".