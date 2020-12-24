إعلام: مباحثات سرية بين إسرائيل وحماس للتوصل لصفقة تبادل أسرى

ذكر موقع إلكتروني إسرائيلي أن بلاده تجري مباحثات سرية مع حركة "حماس" بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى بين الجانبين.

أفاد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، ظهر اليوم الخميس، أن مباحثات سرية تجري هذه الأيام بين إسرائيل وحماس في محاولة للدفع نحو التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الطرفين.

ونقل الموقع عن لسان مسؤولين إسرائيليين أنهم يعتقدون أنه بالرغم "من أننا في فترة انتخابات، لكن يجب علينا الاستمرار بالتوصل إلى تفاهمات، لأن الوضع الصعب في قطاع غزة بسبب تفشي أزمة كورونا يمكن أن يساهم في تقدم هذه الاتصالات".

ويعتقدون في إسرائيل أن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة لا يريد أن يفوِّت هذه الفرصة من أجل مساعدة سكان قطاع غزة الذي يعيشون في أوضاع صعبة للغاية.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه وفقا لتقديراته أن التطورات السياسية الأخيرة في بلاده تقلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق هذه الفترة، حيث سيواجه كل قرار مصيري سيتخده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انتقادات حادة، لأنه من الواضح أن إبرام أي صفقة مع حماس سيتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات.

وتشدد إسرائيل، دوما، على تنفيذ صفقة تشمل الإفراج عن جميع الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى "حماس"، في آن واحد، وترفض تطبيقها على مرحلتين.

وسبق أن عرضت إسرائيل، غير مرة، تقديم المساعدات الإنسانية ونقل مستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا إلى قطاع غزة، وكذلك دفع برامج اقتصادية في القطاع إلى الأمام، مقابل إتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس".