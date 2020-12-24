الكويت... القبض على شخصين إثر شجار ومحاولة دهس... فيديو

وأكدت الوزارة في بيان أنه "بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص، أنه فور تداول المقطع قامت الأجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص، الذين ظهروا فيه حيث تبين أنهم مواطنين وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة بحقه".
بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس احد الاشخاص.— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 22, 2020
انه فور تداول المقطع قامت الاجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص الذين ظهروا فيه حيث تبين انهم مواطنين وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة بحقهم. pic.twitter.com/OaF5yw0gWA
وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد الأشخاص وهو يحاول الاعتداء على سائق سيارة من نوع "رانج روفر" بعصا غليظة، قبل أن يحاول السائق دهسه، لكن المعتدي لاذ بالفرار.
فيديو | ضبط مواطنين ظهرا بتصوير مشاجرة ودهس— جرائم ومحاكم (@cckwt) December 22, 2020
• أنكرا الاتهام وادعيا أن ما قاما به مجرد «دعابة»
• «الداخلية»: حجز المركبة واتخاذ الإجراءات ضدهماhttps://t.co/hPxkPL1Veo#الكويت #حوادث_دهس_الكويت #دهس_عمد #الروضة #منطقة_الروضة #الروضة_الكويت #الداخلية_الكويت #مشاجرات_الكويت pic.twitter.com/PliedxAdgb
ووفق حساب جرائم ومحاكم الإخباري على تويتر، فإن المتهمَيْن أنكرا مضمون الفيديو، وقالا إن الأمر مجرد دعابة، إلا أنه تم تسجيل قضية ضدهما من قبل الشرطة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)