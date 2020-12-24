الرئيس التونسي: نعمل على تحقيق مطالب الثورة

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، أن الرئيس قيس سعيد، جدد حرصه على "تحقيق المطالب التي من أجلها سقط شهداء الثورة".

وقالت الرئاسة في بيان لها، نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أن قيس سعيد، "أدى صباح اليوم، زيارة إلى منزل بوزيان وفيض العكارمة أولاد مبروك من ولاية سيدي بوزيد، حيث تنقل إلى مقبرتي المكان أين تلا فاتحة الكتاب ترحما على روحي الشهيدين شوقي نصري ومحمد عماري، أول شهداء الثورة الذين سقطوا رافعين شعار المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية".

وأضافت الرئاسة أن سعيد "تحادث بالمناسبة مع عدد من المواطنين الذين عبروا عن مشاغلهم وانتظاراتهم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وجدد الرئيس التونسي، البقاء على العهد حتى تتحقق مطالب جرحى الثورة وشهدائها، مبينا أننا اليوم مدينون لمن قدموا أنفسهم فداء الوطن من أجل أن نعيش في وطن حر محفوظ الكرامة.

وأكد أهمية حفظ ذكرى الجرحى والشهداء الذين ساهموا في إشعال فتيل الثورة في تونس، وعلى ضرورة أن تبقى ذكراهم خالدة في أذهان كل التونسيين.