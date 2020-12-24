وصول البطل العالمي "بيغ رامي" إلى مصر... فيديو وصور

وصل البطل المصري العالمي، ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي"، اليوم الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادما من نيويورك.

أفادت شركة "مصر للطيران"، مساء اليوم الخميس، بأن "بيغ رامي" وصل إلى القاهرة، على متن رحلة مصر للطيران، قادما من نيويورك، في وقت حرص ميناء القاهرة الجوي على تزيين مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، الذي شهد احتفالية خاصة لاستقبال مستر أولمبياد "بيغ رامي"، فور وصوله للقاهرة.

وسادت أجواء احتفالية في مطار القاهرة، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، كما عرضت شركة الميناء لقطات لـ"بيغ رامي" عبر الشاشات المنتشرة في المطار.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستنظم استقبالا رسميا لبيغ رامي لحصوله لأول مرة في تاريخ مصر والعرب على بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأشهر عالميا في لعبة كمال الأجسام.

وأوضحت أنه سيكون هناك حفل كبير له واستقباله بشكل رسمي في مطار القاهرة.

الشعب المصري يحتفل بعودة الفرعون المصري "بيغ رامي" من الولايات المتحدة بعد فوزه المشرف بذهبية بطولة "مستر أولمبيا 2020 " ليدخل التاريخ كأول مصر وثاني عربي يفوز بهذا اللقب العالمي pic.twitter.com/FR9YYOT1wP — Hewar Nile (@HewarNile) December 24, 2020

ولأول مرة في تاريخ مصر والعرب انتزع ممدوح السبيعي الشهير بـ بيغ رامي، الأحد، لقب "مستر أولمبيا" من الأمريكي براندون كاري الفائز بنفس اللقب العام الماضي 2019 والأمريكي فيل هيث الذي استأثر باللقب لسبع سنوات متتالية.

وأثار فوز بيغ رامي المولود عام 1984 بالبطولة الأكبر للعبة عالميا، حالة من الفرح بين المصريين الذين يهوى الكثير منهم رياضة كمال الأجسام.

شاهد.. استعدادات استقبال البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي" العائد اليوم الخميس من نيويورك، وذلك عقب حصوله على المركز الأول عالمياً في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/tQSM0A4ocn — صحيفة الرؤية (@Alroeya) December 24, 2020

وكاد فيروس كورونا أن يبعد البطل المصري عن المشاركة في البطولة، حيث أصيب في أكتوبر/تشرين الأول بالفيروس، ليفقد فرصة التأهل الرسمي إلى مستر أولمبيا، قبل أن يتلقى دعوة خاصة للمشاركة بعد تعافيه في 22 من الشهر ذاته، ليحقق المركز الأول في البطولة التي حصل قبل 3 أعوام على المركز الثاني فيها.

شاهد لحظة الفوز.. رامي السبيعي "بيغ رامي" يرفع اسم مصر عالياً بعد فوزه بلقب مستر أوليمبيا 2020 🇪🇬💪#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/IEnrdUe2Rk — صحيفة الرؤية (@Alroeya) December 20, 2020

بيغ رامي الذي يلعب في الوزن المفتوح، حصل كمكافأة لفوزه باللقب على مبلغ 400 ألف دولار أي ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.

ونافس بيغ رامي لأول مرة في مستر أولمبيا عام 2013 وحصل على المركز الثامن، ثم حصد المركز السابع في المسابقة ذاتها عام 2014، وحصل على المركز الخامس فيها عام 2015.

وفي عام 2016 حصل بيج رامي على المركز الرابع بمستر أولمبيا، ليحقق في العام التالي المركز الثاني في البطولة، قبل أن يحل سادسا في 2018.