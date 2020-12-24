العراق... إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام المسافرين وإلغاء الاستثناءات

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فإن عضو خلية الأزمة في محافظة البصرة حكيم المياحي، أكد اليوم الخميس، أن "الحكومة المحلية في محافظة البصرة واستجابة لقرارات وتوصيات وزارة الصحة الأخيرة الخاصة بالوقاية من (فيروس كورونا السلالة الجديدة)، أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي أمام حركة المسافرين الى دولة إيران".

وأضاف أنه "تم الغاء جميع الاستثناءات، لاسيما الذين تم استثناؤهم خلال الفترة السابقة من المرضى المسافرين لغرض العلاج، وكذلك طلبة الدراسات العليا"، مؤكدا أنه "لا يوجد حاليا أي استثناء لأي حالة أو شريحة، فقد توقف السفر بصورة كلية، وغلق المنفذ أمام كافة المسافرين سواء ذهابا أو أيابا".

البصرة: إغلاق منفذ الشلامجة أمام المسافرين وإلغاء جميع الاستثناءات -https://t.co/QCbAN8Qv7jالبصرة:-إغلاق-منفذ-الشلامجة-أمام-المسافرين-وإلغاء-جميع-الاستثناءات- — واع (@INA__NEWS) December 24, 2020

وتابع المياحي أن "منفذ الشلامجة ما زال مفتوحا أمام حركة البضائع التجارية ودخولها عبره طيلة أيام الأسبوع من دون أي توقف مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية المشددة".

وكان وزير الصحة حسن التميمي، أعلن يوم الثلاثاء، عن رفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لفرض حظر التجوال يبدا اعتبارا من الـيوم الخميس 24 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

أعلن العراق، اليوم حظر السفر مع بريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والدانمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان بعد رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا على أراضي بعض هذه الدول.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي اليوم "من أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس.. اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية"، مضيفا أنه من بين تلك الإجراءات "منع السفر إلى كل من الدول التالية (بريطانيا، جنوب إفريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، إيران، اليابان، وأية دولة أخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا".

وأوضح البيان أنه تقرر أيضا "وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض".