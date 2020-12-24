الدفاع العراقية ترد على تقارير عن بيعها المناصب العسكرية

علقت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، على التقارير المتواترة التي أفادت بأنه يتم بيع "بعض المناصب" داخل الوزارة.

وقالت الوزارة العراقية في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناول خبرا من أخبار رابطة الشفافية مفاده (بيع المناصب في وزارة الدفاع)"، حسبما نقلت بوابة "بغداد اليوم" العراقية.

وبينت الوزارة أنه "لا صحة لمثل هذه الأخبار"، وأن المناصب في الوزارة يتم منحها للضباط والقادة وفق ضوابط ومعطيات تمر عبر سلسلة انتقائية.

وأشارت إلى أن

هذه العملية تتم عبر لجان مختصة تجري المفاضلة وتختار الأنسب، بناء على شروط محددة حسب المنصب، وفي النهاية يتم عرضها على الجهات العليا في الوزارة للموافقة عليها.

وختم البيان "أية جهة إعلامية ستروج أخبارا عارية عن الصحة، الهدف منها تشويه سمعة الوزارة، ستتم مقاضاتها قانونيا".