الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلا من الصراع والتناحر والفرقة

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، أن العراق بحاجة إلى السلام، ونحن بحاجة إلى تأسيس حكم رشيد ودولة مقتدرة ذات سيادة.

بغداد - سبوتنيك. وقال صالح خلال مشاركته في قداس الميلاد المجيد في كنيسة مار يوسف ببغداد: "نحن بحاجة إلى السلام بدلا من الصراع والتناحر والفرقة"، مشيراً إلى أن "أمامنا جملة من التحديات لا سيما في العراق نحتاج فيها إلى وقفة جادة تؤسس لحكم رشيد عادل وتؤسس لدولة مقتدرة ذات سيادة"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

رئيس الجمهورية: نحتاح لوقفة جادة وشجاعة تؤسس لحكم رشيد وعادل-https://t.co/DA27t35dPfرئيس-الجمهورية:-نحتاح-لوقفة-جادة-وشجاعة-تؤسس-لحكم-رشيد-وعادل — واع (@INA__NEWS) December 24, 2020

وتابع صالح "نبارك للمسيحيين في العراق والعالم بحلول أعياد ميلاد السيد المسيح".

وأضاف: "نستبشر خيرا بقدوم قداسة البابا فرنسيس الى العراق في العام المقبل، ونقول باسم المسلميين والمسيحيين والأيزيدين والصابئة وباقي مكونات الوطن، أهلا بكم في عراق آور موطن النبي إبراهيم، عراق الحضارة والتاريخ ومهد الأديان والانبياء".

وتابع أن "المسيحيين أهل وملح هذا الوطن، وقد عانوا طيلة السنوات الماضية أسوة بأخوتهم من باقي المكونات من التطرف والإرهاب، واضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب القتل والتهجير على يد الإرهابيين. يجب العمل الجاد على تأمين عودتهم إلى بلدهم الأصل".

وبين: "نستقبل العام الجديد وأمامنا تحديات عدة، نحتاج فيها لوقفة جادة وشجاعة تؤسس لحكم رشيد عادل يضمن الحياة الحرة الكريمة للمواطن، وترسخ الدولة المقتدرة ذات السيادة، وتكافح بلا تهاون التطرف والفساد، فهما الوجه الحقيقي للإرهاب".