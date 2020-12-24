الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف غرب حماة‎

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى مساء اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية باتجاه مركز البحوث العلمية في مصياف، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها.

وأضاف المصدر أنه "بحسب المعلومات الأولية فقد اقتصرت أضرار العدوان الإسرائيلي على الماديات والعمل جار حاليا على تقييم الأضرار بالكامل".