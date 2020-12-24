المغرب وبريطانيا يعلنان موعد بدء تطبيق اتفاق الشراكة الثنائية

رحبت حكومتا بريطانيا والمغرب بالتطبيق المؤقت، اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، لاتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة الموقع بلندن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

الرباط - سبوتنيك. وذكر إعلان مشترك مغربي-بريطاني أن البلدين تبادلا، مذكرات شفهية بهذا الشأن.

وأورد الإعلان أن الاتفاق يعيد، في سياق العلاقات الثنائية، تأكيد مجموع المزايا التي اتفق عليها الجانبان بمقتضى اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبذلك يضمن الاتفاق استمرار التبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة ما بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وسجل الإعلان أن الاتفاق سيشكل "ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في كافة قطاعات التعاون".

وستستمر علاقات الاستثمار في إطار الاتفاق بين حكومتي البلدين للنهوض المتبادل بالاستثمارات وحمايتها.

وأضاف البيان أن اتفاق الشراكة الجديد سيشكل دعامة أساسية في توطيد العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار.

وأكد البلدان، بهذه المناسبة، انخراطهما في مواصلة تعزيز علاقاتهما وتطوير التعاون بينهما بهدف إقامة شراكة استراتيجية شاملة.

وفي وقت سابق، أبرمت اتفاقية للشراكة المتعددة بين البلدين، حيث صادقت الحكومة المغربية على اتفاق يؤسس لعلاقاتهما المستقبلية بعد المغادرة الفعلية للمملكة المتحدة للاتحاد الأوروبية.

وأبرمت بريطانيا، اليوم الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه أو ما يطلق عليه "بريكست".

جاء ذلك قبل سبعة أيام فقط من موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية البريطانية.