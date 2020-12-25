وزيرة التربية الجزائرية السابقة: استدعائي للمحكمة كان للشهادة ولست متهمة

أكدت وزيرة التربية الجزائرية السابقة، نورية بن غبريت، أن استدعاءها من طرف المحكمة كان على سبيل الشهادة وليس الاتهام.

وشددت بن غبريت، في تغريدة لها عبر تويتر، أنها غير متهمة في شيء، وأن محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة قد استدعتها للشهادة فقط.

وكتبت: "أمام الإشاعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فإنني أوضح أنه تم استدعائي من طرف محكمة سيدي أمحمد يوم 23 ديسمبر 2020 بصفة "شاهدة" ولم توجه ضدي أي تهم فساد".

أمام الإشاعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي، فإنني أوضح أنه تم استدعائي من طرف محكمة سيدي محمد يوم 23 ديسمبر 2020 بصفة "شاهدة" ولم توجه ضدي أي تهم فساد. — Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) December 24, 2020

وكانت محكمة "سيدي أمحمد" قد استدعت الوزيرة السابقة الأربعاء الماضي للمثول أمام قاضي التحقيق المختص في الجريمة الاقتصادية والمالية بالغرفة الثانية لدى المحكمة.

يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن استدعاء بن غبريت للمحكمة كان بسبب التحقيق معها في تهم تتعلق بتورطها في قضايا فساد.