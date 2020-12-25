السودان وإثيوبيا يوقعان على محاضر اللجان الفنية في مجالات النقل

أعلنت السودان وإثيوبيا عن التوقيع على محاضر اللجان الفنية المشتركة بين البلدين فى مجالات النقل المختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، وقع عن الجانب السوداني المهندس هاشم بن عوف وزير النقل وعن الجانب الإثيوبي نظيرته ديقماويت موقس.

وقال هاشم إن الشراكة ما بين المؤسسات فى البلدين ستدعم الزخم التجاري والاقتصادي خاصة وأن السودان لديه أكبر شبكة للسكك الحديدية ولديه ميناء بحري بطول 780 كلم على البحر الأحمر، كما لدى إثيوبيا مؤسسة طيران عملاقة كأكبر مركز طيران فى إفريقا.

وأوضح أنه "تمت مناقشة كيفية التعاون التام فى المعابر وكيف تكون الحدود بين البلدين آمنة، كما تمت مناقشة مشروع الربط السككي وقضايا النقل البري وفرص العمل المشتركة فى مجال النقل البحري.

وأضاف الوزير السوداني، "نحن نريد أن نجعل من هذه الشراكة القادمة قوة يجب أن توضع فى الاعتبار، مشيرا إلى أنه تم تسليم ردود وافية لكل التساؤلات التى تم طرحها من قبل".

وبدورها أكدت وزيرة النقل الإثيوبية على متانة العلاقة بين البلدين وأن المحادثات كانت ناجحة، كما أثنت على التعاون والتنسيق التام الذي وجدته في السودان.