الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على الضربات الجوية التي استهدف مصياف السورية

أعلنت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق حتى الساعة على الضربات الجوية التي استهدفت موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.

وذكر مراسل الوكالة في إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الأمر.

وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى مساء أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية باتجاه مركز البحوث العلمية في مصياف، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها.

يشار إلى أن مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف تعرض في الرابع من مايو/ أيار الماضي لعدوان إسرائيلي مماثل، عبر طائرات حربية أطلقت رشقة من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، ولم يسفر عن أضرار بشرية.