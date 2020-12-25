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    وزير الصحة المغربي: حصلنا على 65 مليون جرعة من لقاحين ضد كورونا

    © flickr.com / Marek Kubica
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    قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، إن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من اللقاحين المضادين لفيروس “كورونا”.

    وأوضح الوزير أن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق، والتي أعلن عنها الملك محمد السادس، وطالب بأن تكون مجانية، حسب موقع "هيسبريس" المغربي.

    مدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020
    © AFP 2020 / FADEL SENNA
    وزير الصحة المغربي يؤكد عدم استلام بلاده أي جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"
    وأشار الوزير المغربي إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل متقدمة.

    ولفت الطالب إلى أن الوزارة قد أجرت تدريبات ميدانية، في كل المحطات المعدة لعملية تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الكوادر على عملية التلقيح وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال ممارسة العملية.

    وقال الوزير إنه تمت مراعاة عوامل عديدة في تحديد أماكن التلقيح؛ أهمها القرب من المواطنين دون إغفال الحرص على استمرارية الخدمات الصحية الأخرى.

    وقد تطرّق وزير الصحة المغربي إلى الإجراءات التنظيمية التي جرى اتخاذها على جميع المستويات الوطنية، مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة الداخلية التي تعمل إلى جانب وزارة الصحة استعدادا لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.

    يذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كان قد أشاد بجميع القطاعات الحكومية؛ وفي مقدمتها وزارتا الصحة والداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب القطاعات الأخرى لمساهمتها لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الورش.

    ودعا رئيس الحكومة، في كلمة ضمن المجلس الحكومي تفاعلا مع تطور الوضع الوبائي بالمملكة على ضوء الاستعدادات الجارية لعملية تعميم التلقيح ضد فيروس كورونا، الذي أمر الملك بأن يكون متاحا للجميع ومجانيا، إلى مزيد من التعبئة الجماعية للتقليل من تأثيرات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف المستويات، مضيفا أن ذلك "يقتضي استمرار التنسيق الدائم بين القطاعات الحكومية في الأوراش الأفقية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المغرب".

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    الكلمات الدلالية:
    لقاح, المغرب, فيروس كورونا
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