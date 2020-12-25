روسيا ترصد 32 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي في اللجنة المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، رصد 32 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما سجل الجانب التركي 13 خرقا.