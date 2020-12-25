الأوقاف المصرية تضع 7 شروط لأداء صلاة الجمعة داخل المساجد

وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يعد اعتداء على الأرواح.

وبحسب بوابة أخبار اليوم الحكومية فإن الشروط التي وضعتها الوزارة، هي ارتداء الكمامة، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتديها، وإحضار مصلى شخصي، و الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، و عدم المصافحة "السلام بالإيدي"، وعدم العناق، وعدم التقبيل، مشددة على منع دخول المصاب بكورونا أو المشتبه في إصابته.

وأكدت الوزراة على ضرورة التزام جميع الأئمة بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وشددت الوزارة على أنه لن يسمح بأي تجاوز لوقت خطبة الجمعة مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من يفعل، حيث يتم فصل كل من يتجاوز المدة المحددة.

وشددت على الأئمة ومديري المديريات على عدم فتح الزوايا والمساجد التي ليس بها إمام أو خطيب مكافأة، لصلاة الجمعة.

جدير بالذكر أن مديريات الأوقاف تواصل متابعة أعمال تطهير وتعقيم المساجد في كل المحافظات، والتأكد من وجود علامات التباعد بين المصلين على مستوى جميع المدن بحسب بيانات الوزارة.

وكانت الوزارة قد أكدت على عدة ضوابط عممتها على جميع المديريات، ومنها عدم فتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، وأن المسجدلن يفتح إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة، وانه لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

ومنها أيضا ضرورة تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق وعدم تجاوزه بأي حال.

وكذلك اكدت على ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة سوى أداء الصلوات الخمس فقط، وعدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد، وعدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أعلنت أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، الخميس 24 ديسمبر، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، أضافة إلى وفاة 51 جديدة.