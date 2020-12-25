دبي... برج خليفة يتزين بصورة الشيف بوراك

تزين برج خليفة بإمارة دبي، أمس الخميس، بصورة الشيف التركي، بوراك ازدمير.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لصورة بوراك تزين برج خليفة بدبي، أمس الخميس، بمناسبة افتتاح مطعمه.

ونشر الشيف التركي الشهير عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة تظهر اكتساء البرج بصورته واسمه، معلقا على الصورة:

مفاجأة CznBurak على برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

و"CznBurak" هو اسم المطعم الجديد الذي سيفتتحه أحد أشهر الطباخين حول العالم، اليوم الجمعة، بوراك أزدمير، في بوليفارد بوينت في داون تاون بإمارة دبي.