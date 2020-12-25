لبنان يعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي كشفت في بريطانيا.

جاء هذا الإعلان على لسان ​وزير الصحة​ اللبناني في ​حكومة​ تصريف الأعمال، ​حمد حسن،​ الذي كتب على صفحته الشخصية على ​وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر/ كانون الأول".

تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين. — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 25, 2020

وأضاف حسن قائلا: "نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2676 إصابة مثبتة يوم أمس الخميس، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في ​لبنان​ بلغ 165933 إصابة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، رصد تفشي سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.