بنك إسرائيل: تكلفة الإغلاق الثالث 2.5 مليار شيكل أسبوعيا

قال بنك إسرائيل، اليوم الجمعة، إن تكلفة الإغلاق الثالث، الذي سيبدأ الأحد المقبل، تقدر بـ 2.5 مليار شيكل أسبوعيا.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الجمعة، أن لجنة الأبحاث ببنك إسرائيل تقدر تكلفة الإغلاق الثالث في البلاد، والذي يبدأ الأحد المقبل، بـ2.5 مليار شيكل أسبوعيا، وذلك بحسب تحليل البيانات الذي أجراه القائمون على البنك.

وأوضحت القناة أن هناك تفاوتا بين أصحاب المصالح التجارية ووزارة الصحة في إسرائيل بشأن قرار الإغلاق الثالث الذي اتخذته الحكومة، والمفترض أن يبدأ يوم الأحد المقبل، حيث يرغب التجار في عدم غلق محالهم التجارية، في حين تطالب الصحة بالإغلاق لتجنب الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

בנק ישראל מעריך: עלות הסגר השלישי - 2.5 מיליארד שקלים לשבוע • @MatanHodorov עם כל הפרטים >> https://t.co/mVQZEbSDww pic.twitter.com/twmx3zAqjT — חדשות 13 (@newsisrael13) December 25, 2020

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، أول أمس الأربعاء، على مخطط الإغلاق الثالث الذي تفرضه البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي سيبدأ ابتداء من الساعة الـ17:00 من يوم الأحد.

وسيتم فرض قيود على الحركة، وسيحظر على المواطنين الابتعاد عن بيوتهم لمسافة تتجاوز كيلومتر واحد، وسيحظر التواجد في بيوت الآخرين، على أن يتم إغلاق المصالح التجارية باستثناء الإرساليات، وسيتم إغلاق أماكن الترفيه والتسلية.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن تكلفة الإغلاق الحالي الذي سيبدأ الأحد المقبل، سيكلف إسرائيل ثلاثة مليارات شيكل أسبوعيا.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الأربعاء الماضي، عن اكتشاف 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها "من خلال فحوصات أجريت في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة، تم اكتشاف 4 حالات من الإصابة بفيروس كورونا من السلالة التي اكتشفت مؤخرا في إنجلترا. حيث عادت 3 من هذه الحالات من إنجلترا وهي تمكث في حجر صحي في فندق، أما الحالة الرابعة فأصلها في إسرائيل ويتم حاليا التحقيق فيها".