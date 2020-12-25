الخطوط الجوية السعودية تكشف مصير التذاكر بعد تعليق الرحلات

كشفت الخطوط الجوية السعودية، مصير تذاكر الطيران، بعد تعليق الرحلات لمدة أسبوع.

وقالت الخطوط السعودية، إنها تسمح الإبقاء على التذاكر مفتوحة وتعديلها مستقبلا، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين، والذي أكد: "كنت حاجزا لتذكرة يوم 22 ديسمبر؛ ولكن تم تعليق الطيران، هل يمكن لي الآن تعديل موعد التذكرة؟".

كنت حاجز رحله من ابها إلى القاهرة يوم ٢٦/١٢ الساعه ١٠:٠٥ صباحا وتم الالغي من الشركه السعوديه للطيران مادري ايش يصير بعد الالغي رقم التذكرة 0652127089012 — ابو محمد حسن (@Ddn0UnbCmASVxjx) December 23, 2020

وأجاب الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع "تويتر"، "تتيح السعودية في حال تم إلغاء الرحلة بسبب جائحة كورونا الإبقاء على التذاكر مفتوحة؛ بحيث يتسنى لك تعديلها مستقبلًا بدون رسوم مع مراعاة فروقات الأسعار إن وجدت".

مرحباً ضيفنا العزيز، تتيح السعودية في حال تم إلغاء الرحلة بسبب جائحة كورونا الإبقاء على التذاكر مفتوحة بحيث يتسنى لك تعديلها مستقبلاً بدون رسوم،كما يمكنك الإلغاء و الاسترجاع عبر زيارة الرابط التالي: https://t.co/MnwGlHc4z2 ويتم الاختيارعلى"الرحلة ملغاه"لاسترجاع كامل المبلغ.شكراً — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) December 23, 2020

وتابع "حاليًا تم تعليق كل الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي".