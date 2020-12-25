القبض على عناصر إرهابية غربي العراق... صور

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، عملية عسكرية، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر إرهابية غربي العراق.

كتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "جهاز مكافحة الارهاب يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية، حيث تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية، فجر اليوم، في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي، بعد التوصل إليهم بناء على معلوماتٍ استخبارية دقيقة".

جهاز مُكافحة الارهاب @iraqicts يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات #داعش الإرهابية، حيثُ تمكن من القاء القبض على { ٣ } عناصر إرهابية، فجر اليوم، في قضاء هيت شمالي مدينة #الرمادي، بعد التوصل اليهم بناءً على معلوماتٍ إستخبارية دقيقة. pic.twitter.com/iqwdntKMud — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 25, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.