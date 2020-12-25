نتنياهو يتصل بملك المغرب ويدعوه إلى زيارة إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، ملك المغرب محمد السادس، إلى زيارة إسرائيل.

جاءت تلك الدعوة، خلال اتصال هاتفي بين المسؤول الإسرائيلي والعاهل المغربي، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نشرته وكالة "رويترز".

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث اليوم الجمعة مع العاهل المغربي محمد السادس ودعاه لزيارة إسرائيل.

وتحدث الزعيمان عن المضي قدما في اتفاق بوساطة أمريكية أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، لتطبيع العلاقات الثنائية.

كما شكر نتنياهو، خلال الاتصال الهاتفي، الملك محمد السادس على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أعرب في تصريحات سابقة، مجددا عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بشأن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل.

وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، جاء ذلك خلال استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي وفداً يضم مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل مائير بن شبات، وآبي بيركوفيتش، مساعد الرئيس الأمريكي، الممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الـ 10 من ديسمبر الجاري، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على إعادة كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقال إنه "وقع مرسوما يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

كما أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه بموجب الاتفاق سيتم:

- تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

- استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب وقت.

- تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.

- العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة حتى 2002.