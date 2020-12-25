قوات الأمن الصومالية تقتل 7 عناصر من حركة "الشباب"

أعلن مسؤول عسكري صومالي، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن قتلت أمس الخميس 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى حركة "الشباب" الصومالية.

وأوضح المسؤول العسكري الصومالي، في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية "ومع" أن ذلك حدث خلال عملية تم تنفيذها في مدينة غارباهاري بمنطقة جيدو جنوبي البلاد.

وقال قائد العمليات في غارباهاري، آدم عبدي حيرشي، "تقدمت قواتنا باتجاه مناطق كان يختبئ فيها الإرهابيون، وقتلنا 7 مقاتلين من حركة الشباب خلال مواجهات عنيفة".

وأضاف بقوله "الجيش كان قد حصل على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين تابعين للحركة، التابعة لتنظيم (القاعدة)، في ضواحي المدينة".

وكان ما لا يقل عن 16 شخصا، بينهم أربعة من كبار ضباط الجيش الصومالي، قد لقوا حتفهم يوم الجمعة الماضي، فيما أصيب آخرون بجروح بتفجير انتحاري نفذته حركة "الشباب" أمام ملعب غالكايو في ولاية غالمودوغ وسط الصومال، حيث كان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء، محمد حسين روبل، خطابا.