عضو بالسيادة السوداني يتحدث عن دور الصادق المهدي خلال الفترة الانتقالية

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكى سليمان، إلى العمل من أجل العبور بحكومة الثورة إلى مرحلة الانتخابات وفاء لروح الراحل الصادق المهدى، زعيم حزب الأمة القومي.

وخلال تقديمه، اليوم الجمعة، واجب العزاء فى المهدى، للأمير طه أحمد سعد رئيس حزب الأمة القومي بولاية نهر النيل وأحد حكماء الولاية، أشاد سليمان بالدور الوطنى الذى ظل يضطلع به المهدي خلال مسيرته السياسية الطويلة.

وأشار إلى أنه ارتكز على مبدأ التوافق بين القوى السياسية، مضيفا "أن الإمام هو السياسي السودانى الذى لم يلطخ يده بدماء الشعب السودانى"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

من جانبه ثمن الأمير سعد، وفاء الحكومة للمهدي، بإعلانها الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، مؤكدا تأييدهم وسعيهم فى حزب الأمة القومى الى إنجاح الفترة الانتقالية.

وطالب سعد القوى السياسية في البلاد بالسير على خطى الإمام الصادق المهدى فى جمع الصف الوطني من اجل بناء السودان.

وعبر عن تقديره للدور الذى يقوم به سليمان فى محاربه الفساد من خلال دورة القيادي فى لجنة إزالة التمكين، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات النشاز التى تستهدف عمل اللجنة.

توفي زعيم حزب الأمة القومي السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، في الإمارات، الشهر الماضي، بعد تدهور حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا المستجد.