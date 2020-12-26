إعلام: استهداف دورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية بعبوة ناسفة

وذكر مراسل قناة "الجديد" اللبناني أن الانفجار استهدف دورية للجيش الإسرائيلي بعدما اجتازت السياج التقني أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكفعام العسكري.
صوت "انفجار" ، تبعه أصوات صراخ قوي لجنودٍ صهاينة سُمعت من بين الضباب على طريق حرج مستعمرة "مسكفعام" المحاذي لبلدة #العديسة عند الفجر ، ثم تحركت سيارات الإسعاف !!!— علي شعيب 🇱🇧 2️⃣ (@ali_manar1970) December 26, 2020
"لم تحدد طبيعة وأسباب الإنفجار بعد ، ولا عدد الإصابات في صفوف العدو" ، pic.twitter.com/V8kkFvbZCk
وبحسب المراسل فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وقد أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي .
وأضاف مراسل القناة اللبنانية أنه سمع صراخ الجنود قبل أن تصل سيارات إسعاف العدو إلى المنطقة فيما تراجعت الدورية إلى أحد مواقعها العسكرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)