إعلام: استهداف دورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية بعبوة ناسفة

صوت "انفجار" ، تبعه أصوات صراخ قوي لجنودٍ صهاينة سُمعت من بين الضباب على طريق حرج مستعمرة "مسكفعام" المحاذي لبلدة #العديسة عند الفجر ، ثم تحركت سيارات الإسعاف !!!



"لم تحدد طبيعة وأسباب الإنفجار بعد ، ولا عدد الإصابات في صفوف العدو" ، pic.twitter.com/V8kkFvbZCk