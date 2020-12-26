تسجيل
11:56 GMT26 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تزيين شجرة عيد الميلاد بأزياء طاقم رجال الإطفاء والانقاذ في بيروت، من تصميم الفنانة التشكيلية اللبنانية حياة ناظر، تكريما لمن فقدوا أرواحهم في عمليات الإطفاء والإنقاذ في انفجار مرفأ بيروت، لبنان 18 ديسمبر 2020

    أبرز الأحداث في لبنان لعام 2020  

    © REUTERS / ISSAM ABDALLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1047612238_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_33e8566520aa3b00325a4018d16eacd7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012261047629792-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/

    يطوي العام ٢٠٢٠ أيامه الأخيرة في لبنان بظل أزمات وخيبات أصابت اللبنانيين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياسية.

    ويجمع اللبنانيون أن العام ٢٠٢٠ يعد من أسوأ السنوات التي مرّت عليهم، بل إن بعضهم يشير إلى أن ما عانوه من تداعيات الأزمة المالية وحجز المصارف لأموال المودعين وخسارة الليرة اللبنانية أكثر80% من قيمتها، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت، لم يعانوه طيلة فترة الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان خلال فترة سبعينات وثمانينات القرن الماضي. 

    فيما يلي أبرز أحداث عام 2020 في لبنان: 

    يناير/ كانون الثاني

    تواصل الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة.  

    وشهد شارع الحمرا في 13 يناير/ كانون الثاني أعمال شغب، وعمد المحتجون إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف. 

    وفي 21 يناير/ كانون الثاني أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب ضمت 20 وزيراً. 

    فبراير/ شباط 

    لبنان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا في ٢١ فبراير/ شباط لمواطنة لبنانية آتية من إيران. 

    تواصل الإحتجاجات في الشارع للمطالبة بمحاكمة الفاسدين. 

    في 28 فبراير/ شباط أقفلت السلطات اللبنانية المؤسسات التعليمية كافة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

    مارس/ آذار

    لبنان يتخلف للمرة الأولى عن دفع ديونه المستحقة من سندات اليورو بوند في 7 مارس/ آذار، وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين إن الإحتياطات بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 آذار/مارس من سندات اليوروبوند. 

    لبنان يعلن للمرة الأولى حالة التعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  في 15 مارس/آذار. 

    أبريل/ نيسان

    مصرف لبنان المركزي يحدد للمرة الأولى سعرا جديدا لصرف الدولار داخل المصارف الخاصة. 

    مايو/ أيار 

    تمديد حالة الطوارىء الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا في 5 مايو/ أيار. 

    استمر سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بالارتفاع في السوق السوداء وتراوح ما بين 4000 ليرة للمبيع و4100 ليرة للشراء. 

    عقد لبنان أولى جولات المفاوضات رسميا مع صندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو في 13 من مايو/ أيار. 

    يونيو/ حزيران 

    وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، يستدعي السفيرة الأمريكية في 28 يونيو/ حزيران على خلفية تصريحات انتقدت فيها الحكومة. 

    يوليو/ تموز

    وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان يزوربيروت في 22 يوليو/ تموز ويلتقي كبار المسؤولين فيه. 

    ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء حيث تراوح ما بين 9200 و9400 في 7 يوليو/ تموز. 

    أغسطس/ آب 

    استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي من منصبه في 3 أغسطس/ آب، بعد تعذر أداء مهامه في الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان، بحسب بيانه الرسمي. 

    انفجار ضخم هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب، راح ضحيته مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة في كل المناطق المحيطة بالمرفأ. 

    رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب كشف في 5 أغسطس/آب أن 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم تقف وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى حالة الطوارئ لمدة أسبوعين واعتبار بيروت مدينة منكوبة. 

    الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    صحيفة: ماكرون يهدد الطبقة الحاكمة في لبنان بفرض عقوبات ويمهلهم ثلاثة أشهر
    استقالة حسان دياب من رئاسة الحكومة في 10 أغسطس/ آب بعد انفجار مرفأ بيروت. 

    زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت في 6 أغسطس/ آب، في زيارة تضامنية بعد انفجار المرفأ. 

    صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 18 أغسطس/ آب، وإدانة عضو "حزب الله" سليم عياش في قضية الاغتيال. 

    تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون في 30 أغسطس/ آب، سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب، تشكيل الحكومة، بعد حصوله على دعم أغلبية النواب خلال الإستشارات النيابية. 

    سبتمبر/ أيلول 

    لبنان يحي مئوية لبنان الكبير بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. 

    اندلاع حريق كبير في 10 سبتمبر/ أيلول داخل مرفأ بيروت بعد مرور شهر على الانفجار. 

    أكتوبر/ تشرين الأول 

    استئناف العام الدراسي في لبنان بعد أشهر طويلة من إقفال المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا. 

    إنطلاق مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر و​السفير الأمريكي​ جون ديروشر، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول. 

    رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري
    © REUTERS / Mohamed Azakir
    تصفية حسابات... هل يتنحى الحريري عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان؟
    إحياء السنوية الأولى لثورة ١٧ أكتوبر/ تشرين الأول في وسط بيروت. 

    تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد حصوله على 65 صوتاً في الاستشارات النيابية. 

    نوفمبر/ تشرين الثاني 

    لبنان يسجل أرقاما مرتفعة لإصابات كورونا والحكومة تقرر الإقفال العام في البلاد في 10 تشرين الثاني. 

    ديسمبر/ كانون الأول

    ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، في 10 كانون الأول، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار مرفأ بيروت. 

    تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون في 23 ديسمبر/ كانون الأول أن هناك بعض العراقيل في عملية تشكيل الحكومة.

     

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص يشاهدون عازفًا خلال مسابقة للرقص على العمود وسط درجات حرارة تقل عن 30 درجة تحت الصفر في موهي بمقاطعة هينغلونغ جيانغ بشمال شرق الصين، 21 ديسمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    أفضل هواتف ذكية في 2020
    أفضل هواتف ذكية في 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك