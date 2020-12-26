تسجيل
12:12 GMT26 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، 25 ديسمبر/ كانون الأول 2020

    مقطع فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

    © REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1a/1047630593_0:0:1841:1036_1200x675_80_0_0_fab358c07888e91e48bcaffb842003fd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012261047630648-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    أثار مقطع مصور جديد لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا واسعا في المملكة العربية السعودية.

    ويبين الفيديو الذي شاركته وكالة الأنباء السعودية (واس) تلقي الأمير محمد بن سلمان التطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

    وتفاعل العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ومسؤولين سعوديين مع حصول ولي العهد السعودي على لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ومن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الذي غرد قائلا: "الله يحفظك سيدي".

    ​وكتب الفنان السعودي، فايز المالكي لولي العهد السعودي: "أسال الله يديم عليك الصحة والعافية ويحفظك".

    ​وعلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ: "تلقي سمو سيدي ولي العهد الجرعة الأولى من اللقاح تأكيدا للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا، فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن، والذي رأينا تاثير قيادته في حسن إدارته للأزمة منذ أن بدأت جائحة كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله".

    ​وكتبت جامعة الملك سعود عبر "تويتر": "هذا ما دأبت عليه المملكة بفضل الله ثم بقادتها العظام الملك سلمان وولي العهد الذي يسطّر نهاية الوباء بتلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليثبت للعالم أن السعودية فوق هام السحب ويمنح مواطنيها الثقة بأنهم أولوية لا يمكن التفريط بأمنها ولا باستقرارها ولا الاستهانة بصحتها وسلامتها".

    ​وغرد رئيس جامعة الملك سعود، بدران العمر: "هاهو الوطن بقادته الكبار يسطّر أروع الصور لمواجهة أعتى جائحة تعيشها البشرية منذ عشرات السنين.. ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح #كورونا ويبث الثقة بين المواطنين الذين جعل سلامتهم وصحتهم في قائمة أولوياته".

    وكتب الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز لولي العهد السعودي: "حفظك الله لبلادك ووفقك ونصرك".

    وغرد مستخدم سعودي: "حينما يكون القائد هو القدوه ترتاح النفوس وتغمرها الطمأنينة منذ بداية الجائحة لم تذخر دولتنا جهدا في تسجيل المواقف للمواطن والمقيم في الداخل والخارج. لم أشك في حرص الدوله على مصلحة المواطن وهاهو ولي العهد يثبت للجميع حرص الدولة على أبناءها".

    وقال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تعليقا على تلقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لقاح "كورونا": "أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وأضاف الوزير أن "ما تحقق من مكتسبات للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي".

    وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة السعودية، فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مناشدة المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: "اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس".

    ​ووجه الأمير محمد بن سلمان، الجمعة الماضية، رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء، عن مجهوداتهم في مكافحة الجائحة، معربا عن شكره للفريق الصحي "الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية".

    انظر أيضا:

    محمد بن سلمان يكشف عن أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي
    بحضور ولي عهد البحرين... رسالة من الأمير محمد بن سلمان إلى المنامة
    محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا... فيديو
    بعد تليقه اللقاح... وزير الصحة السعودية يوجه الشكر للأمير محمد بن سلمان
    بعد إجراء محمد بن سلمان... ماذا فعل المسؤولون السعوديون مع "لقاح كورونا"... صور
    الكلمات الدلالية:
    ولي العهد السعودي, فيروس كورونا, محمد بن سلمان, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص يشاهدون عازفًا خلال مسابقة للرقص على العمود وسط درجات حرارة تقل عن 30 درجة تحت الصفر في موهي بمقاطعة هينغلونغ جيانغ بشمال شرق الصين، 21 ديسمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    أفضل هواتف ذكية في 2020
    أفضل هواتف ذكية في 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك