مقطع فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

أثار مقطع مصور جديد لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا واسعا في المملكة العربية السعودية.

ويبين الفيديو الذي شاركته وكالة الأنباء السعودية (واس) تلقي الأمير محمد بن سلمان التطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وتفاعل العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ومسؤولين سعوديين مع حصول ولي العهد السعودي على لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ومن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الذي غرد قائلا: "الله يحفظك سيدي".

الله يحفظك سيدي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/3e9YWTeSKo — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 25, 2020

​وكتب الفنان السعودي، فايز المالكي لولي العهد السعودي: "أسال الله يديم عليك الصحة والعافية ويحفظك".

​وعلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ: "تلقي سمو سيدي ولي العهد الجرعة الأولى من اللقاح تأكيدا للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا، فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن، والذي رأينا تاثير قيادته في حسن إدارته للأزمة منذ أن بدأت جائحة كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله".

تلقي سمو سيدي #ولي_العهد الجرعة الأولى من اللقاح تأكيداً للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا، فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن ،والذي رأينا تاثير قيادته في حسن إدارته للإزمة منذ أن بدأت جائحة #كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) December 25, 2020

​وكتبت جامعة الملك سعود عبر "تويتر": "هذا ما دأبت عليه المملكة بفضل الله ثم بقادتها العظام الملك سلمان وولي العهد الذي يسطّر نهاية الوباء بتلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليثبت للعالم أن السعودية فوق هام السحب ويمنح مواطنيها الثقة بأنهم أولوية لا يمكن التفريط بأمنها ولا باستقرارها ولا الاستهانة بصحتها وسلامتها".

هذا ما دأبت عليه المملكة بفضل الله ثم بقادتها العظام #الملك_سلمان و #ولي_العهد الذي يسطّر نهاية الوباء بتلقيه الجرعة الأولى من لقاح #كورونا ليثبت للعالم أن السعودية فوق هام السحب ويمنح مواطنيها الثقة بأنهم أولوية لا يمكن التفريط بأمنها ولا باستقرارها ولا الاستهانة بصحتها وسلامتها pic.twitter.com/suez4TIrHa — جامعة الملك سعود (@_KSU) December 25, 2020

​وغرد رئيس جامعة الملك سعود، بدران العمر: "هاهو الوطن بقادته الكبار يسطّر أروع الصور لمواجهة أعتى جائحة تعيشها البشرية منذ عشرات السنين.. ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح #كورونا ويبث الثقة بين المواطنين الذين جعل سلامتهم وصحتهم في قائمة أولوياته".

هاهو الوطن بقادته الكبار يسطّر أروع الصور لمواجهة أعتى جائحة تعيشها البشرية منذ عشرات السنين.. #ولي_العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح #كورونا ويبث الثقة بين المواطنين الذين جعل سلامتهم وصحتهم في قائمة أولوياته. — بدران العمر (@RO_KSU) December 25, 2020

وكتب الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز لولي العهد السعودي: "حفظك الله لبلادك ووفقك ونصرك".

حفظك الله لبلادك ووفقك ونصرك https://t.co/XGzfraUgtw — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 25, 2020

وغرد مستخدم سعودي: "حينما يكون القائد هو القدوه ترتاح النفوس وتغمرها الطمأنينة منذ بداية الجائحة لم تذخر دولتنا جهدا في تسجيل المواقف للمواطن والمقيم في الداخل والخارج. لم أشك في حرص الدوله على مصلحة المواطن وهاهو ولي العهد يثبت للجميع حرص الدولة على أبناءها".

حينما يكون القائد هو القدوه

ترتاح النفوس وتغمرها الطمأنينة

منذ بداية الجائحة لم تذخر دولتنا جهدا في تسجيل المواقف للمواطن والمقيم في الداخل والخارج.

لم أشك في حرص الدوله على مصلحة المواطن وهاهو ولي العهد يثبت للجميع حرص الدولة على أبناءها..



#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/hWZ5kcWV5K — أحمد السلامة (@ahmadalsalamah1) December 26, 2020

وقال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تعليقا على تلقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لقاح "كورونا": "أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الوزير أن "ما تحقق من مكتسبات للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة السعودية، فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مناشدة المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: "اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس".

​ووجه الأمير محمد بن سلمان، الجمعة الماضية، رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء، عن مجهوداتهم في مكافحة الجائحة، معربا عن شكره للفريق الصحي "الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية".