وزير الصحة الجزائري: اللقاح سيكون جاهزا في شهر يناير المقبل كما وعد الرئيس

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت، خلال حفل التكريم الخاص بالدفعة الثامنة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة، أن لقاح "كورونا" سيكون جاهزا في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال الوزير إن "قطاعه يعمل على توفير لقاح "كورونا" في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وهذا بالتنسيق مع قطاعات أخرى"، حسبما نقلت جريدة "الشرروق" الجزائرية.

وأكد بن بوزيد أن "البلاد ستتخطى المرحلة الصعبة التي كان لها الأثر الكبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين".

وشدد بن بوزيد، على "ضرورة اهتمام الطلبة بالمناجمت وإدارة الصحة، الذي يعد مفتاح لحل المشاكل والنقائص المطروحة بالقطاع"، مشيرا إلى أن "الدولة لم تتدخر جهدا في سبيل تطوير قطاع الصحة والتكفل به ماديا".

يشار إلى أن عدد الإصابات في الجزائر، بفيروس "كورونا" بلغ 97 ألف و441 إصابة، تماثل منها 65 ألف و144 حالة للشفاء، وتم تسجيل 2716 حالة وفاة.