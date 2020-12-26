هادي يخاطب الحكومة اليمنية: الشعب ينتظر منكم الكثير

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن الحكومة اليمنية الجديدة ستمارس مهامها من جوهرة المدن اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.

ونشر الرئيس اليمني على حسابه في موقع تويتر اليوم السبت:

"هذه الحكومة تأتي اليوم وقد شعر الجميع بأن ضعف حضور الدولة هو أكبر الكوارث على شعبنا، ولذا فإني أقول لكم وبوضوح إن الشعب ينتظر منكم الكثير وقد تحمل الكثير وسيكون معكم، وعليكم أن تكونوا معه في توحيد الجهود والعمل تحت راية واحدة هي راية الدولة فقط ومؤسساتها الدستورية".

هذه الحكومة تأتي اليوم وقد شعر الجميع بأن ضعف حضور الدولة هو أكبر الكوارث على شعبنا، ولذا فإني اقول لكم وبوضوح إن الشعب ينتظر منكم الكثير وقد تحمل الكثير وسيكون معكم، وعليكم أن تكونوا معه في توحيد الجهود والعمل تحت راية واحدة هي راية الدولة فقط ومؤسساتها الدستورية، — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) December 26, 2020

وكتب هادي: "وستمارس هذه الحكومة مهامها من جوهرة مدن اليمن عاصمتنا المؤقتة عدن التي ستكون عاصمة لليمنيين جميعا".

وأدت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض.

وأبلغ مصدر حكومي يمني وكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس هادي عقد عقب أداء مراسم اليمين الدستورية التي حضرها رئيس الحكومة معين عبد الملك، لقاء بالوزراء الجدد حثهم خلاله على وضع معالجات عاجلة للوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأصدر الرئيس هادي في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الاول الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها من نصيب المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.