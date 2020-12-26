ضجة في مصر وبيان كاذب... عشرات الآلاف ينادون بـ"إلغاء الدراسة"

طالب عشرات الآلاف في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي بإلغاء الدراسة في وقت عادت فيه الإصابات بفيروس كورونا المستجد للتزايد في البلاد.

وكانت شائعات قد انتشرت اليوم السبت، بشأن إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، قرارا بتعطيل الدراسة في الجامعات، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول أسبوعين.

ولكن سارعت الوزارة بنفي هذه الشائعات ، في بيان لها، وقالت إن "القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة".

وأكدت الوزارة "أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وبعد بيان الوزارة، تصدر هاشتاغ "#الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم" الترند في مصر.

وتفاعل الطلاب في مصر بشكل كبير مع الهاشتاغ، حيث وصل إلى حوالي 100 ألف تغريدة في خلال ساعات قليلة.

وقال صاحب أحد الحسابات "مش هاننزل امتحنونا أون لاين".

مش هاننزل امتحنونا اون لاين #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم — سبعبع 😎 (@fankoosh555) December 26, 2020

وتساءلت أخرى "أنا هستفيد أيه من التعليم لما اتعدي من حد؟".

انا هستفيد ايه من التعليم لما اتعدي من حد؟ #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم — IsRa2 AzeM 💭 (@israamahmoud765) December 26, 2020

وأخذ آخرون الهاشتاغ على محمل الفكاهة، قائلا "يعني هنذاكر ولا لا" وأرفق التعليق بإيموشن ضاحك.

#الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم

يعني هنذاكر ولا لا 😂 — ZEAYAD F C (@CZeayad) December 26, 2020

فيما ناشدت مغردة أخرى الرئيس المصري بالتدخل، قائلة "تحيا جمهورية مصر العربية، الحل قرار من الرئيس السيسى، حياة أولادنا أهم يا ريس".

تحيا جمهورية مصر العربية العظمى

الحل قرار من الرئيس السيسى

حياة أولادنا اهم ياريس #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم pic.twitter.com/PSWTVXrTHl — هناء المصرية (@qaV83tVbL4VgdFu) December 26, 2020

يشار إلى أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد اليومية في مصر قد تجاوزت حاجز الألف، بعد أن بقيت لأشهر في خانة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، أنها سجلت 1133 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 1021 الخميس، و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.