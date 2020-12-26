ضجة في مصر وبيان كاذب... عشرات الآلاف ينادون بـ"إلغاء الدراسة"

وكانت شائعات قد انتشرت اليوم السبت، بشأن إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، قرارا بتعطيل الدراسة في الجامعات، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول أسبوعين.
وأكدت الوزارة "أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي".
وبعد بيان الوزارة، تصدر هاشتاغ "#الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم" الترند في مصر.
وتفاعل الطلاب في مصر بشكل كبير مع الهاشتاغ، حيث وصل إلى حوالي 100 ألف تغريدة في خلال ساعات قليلة.
وقال صاحب أحد الحسابات "مش هاننزل امتحنونا أون لاين".
مش هاننزل امتحنونا اون لاين #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم— سبعبع 😎 (@fankoosh555) December 26, 2020
وتساءلت أخرى "أنا هستفيد أيه من التعليم لما اتعدي من حد؟".
انا هستفيد ايه من التعليم لما اتعدي من حد؟ #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم— IsRa2 AzeM 💭 (@israamahmoud765) December 26, 2020
وأخذ آخرون الهاشتاغ على محمل الفكاهة، قائلا "يعني هنذاكر ولا لا" وأرفق التعليق بإيموشن ضاحك.
#الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم— ZEAYAD F C (@CZeayad) December 26, 2020
يعني هنذاكر ولا لا 😂
فيما ناشدت مغردة أخرى الرئيس المصري بالتدخل، قائلة "تحيا جمهورية مصر العربية، الحل قرار من الرئيس السيسى، حياة أولادنا أهم يا ريس".
تحيا جمهورية مصر العربية العظمى— هناء المصرية (@qaV83tVbL4VgdFu) December 26, 2020
الحل قرار من الرئيس السيسى
حياة أولادنا اهم ياريس #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم pic.twitter.com/PSWTVXrTHl
يشار إلى أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد اليومية في مصر قد تجاوزت حاجز الألف، بعد أن بقيت لأشهر في خانة المئات.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، أنها سجلت 1133 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 1021 الخميس، و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.
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