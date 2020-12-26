مصر... ضبط 85 عملة أثرية داخل طرد قبل تهريبها

وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري فإن عملية الضبط تمت بالتعاون بين الوحدة الأثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى وإدارة جمارك بريد فيديكس.

ولفت الموقع، إلى أن الـ85 عملة أثرية تعود إلى عصور مختلفة، إضافة إلى أن مع المضبوطات 3 جعارين صغيرة.

من جانبه قال حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية في تصريحات صحفية إن المضبوطات كانت مخبأه داخل جيوب سحرية بطرد كان مرسلا للولايات المتحدة الأمريكية عبر البريد.

وأوضح أنه وفور الاشتباه فى أثرية القطع تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية والتى أقرت، مجتمعة، بأثرية القطع وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وأكدت هناء المشهور، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولى، أن المضبوطات تضم عملتين من الفضة من العصر البطلمى، و80 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليونانى والرومانى، وعمليتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، وعملة فضية من العصر الأيوبي، و3 جعارين صغيرة من العصور المصرية القديمة.

يذكر أن الجمارك الكويتية كانت قد تمكنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من إحباط محاولة تهريب قطع ومجسمات داخل إحدى الحقائب القادمة من مصر، يشتبه بأنها آثار فرعونية.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الكويتية: إن "أحد المفتشين الجمركيين اشتبه بحقيبة أمتعة شخصية تم شحنها من مصر، وعند تفتيشها عُثر بداخلها على قطع يُشتبه بأنها آثار فرعونية، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب".