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    Manama, Bahrain. (File) البحرين المنامة

    البحرين توجه رسالة إلى مجلس الأمن ردا على ما أسمته بـ"الادعاءات القطرية الباطلة"

    © CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manama
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    وجهت مملكة البحرين رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، ردا على ما أسمته بـ"الادعاءات القطرية الباطلة".

    وأفادت صحيفة "الأيام"، مساء اليوم السبت، بأن المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي، بعث برسالة إلى كل من رئيس مجلس الأمن، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بسبب "الادعاءات القطرية الباطلة".

    مقاتلة من طراز اف-16
    © AP Photo / U.S. Air Force via AP
    البحرين تصدر بيانا بشأن اختراق مقاتلاتها الأجواء القطرية

    وأوضحت البحرين أن "الادعاءات القطرية الباطلة" بشأن قيام أربع طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية، يوم الأربعاء، الموافق 9 ديسمبر/كانون الأول، هو أمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

    وذكر المندوب البحريني لدى الأمم المتحدة أن "ادعاءات قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه الدولة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية، حيث توضح مثل هذه التصرفات عدم المصداقية والتناقض، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية، والتي تدّعي دولة قطر الالتزام بها".

    وأشارت الرسالة البحرينية إلى البيان الصادر عن وزارة خارجيتها، بتاريخ 24 ديسمبر الجاري، الذي يوضح أنه في 9 ديسمبر من الشهر نفسه، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع (F-16) تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني، وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء السعودية، وذلك ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للطلعة الجوية عند الساعة 15:50 بتوقيت مملكة البحرين، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل واحد.

    وتوجهوا بعدها إلى أجواء مملكة البحرين عبورا بأجواء السعودية باتجاه الشرق، استعدادا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية، حيث أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يؤدِ بالطائرات الأربع إلى الأراضي القطرية، ولم يتم دخول المجال الجوي القطري، مشيرا إلى أن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى.

    وحثت البحرين، قطر، على احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعامل بحسن نية مع الأعراف وقواعد القانون الدولي، مشددة على أنه على الرغم من الادعاءات والاتهامات المغلوطة التي تطلقها قطر جزافاً، لصرف أنظار المجتمع الدولي عن ما أسمته بـ"السلوك المؤسف"، فإن البحرين، في التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة، ستواصل السعي جاهدةً لإيجاد حلول سلمية وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وذلك حرصاً منها على سلامة واستقرار المنطقة.

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    الكلمات الدلالية:
    مجلس الأمن, البحرين, قطر
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