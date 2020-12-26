مصر... قرار عاجل بشأن المسافرين إلى تركيا

أصدرت شركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، تنويها هاما بشأن المسافرين إلى العاصمة التركية اسطنبول.

ودعت الشركة عملائها المسافرين إلى تركيا اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلي ضرورة إحضار شهادة تبين إجراء تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد بنتيجة "سلبية"، بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول، وذلك لكي يسمح لهم الصعود على الطائرة.

وأضافت الشركة أن يُستثنى من ذلك القرار الأطفال دون 6 أعوام.

وأوضحت شركة "مصر للطيران" أن ذلك في ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول التي تُسير إليها رحلاتها.

تنويه هام لعملاء مصر للطيران المسافرين إلى إسطنبول

اعتبارًا من 29 ديسمبر 2020

في ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول التي تُسير إليها مصر للطيران رحلاتها. ترجو مصر للطيران من عملائها المسافرين إلى دولة تركيا (إسطنبول) اعتبارًا من مساء يوم 29 ديسمبر 2020 ضرورة إحضار pic.twitter.com/CxvFFqQ05P — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) December 26, 2020

​ويأتي تنويه "مصر للطيران" بعدما أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أمس الجمعة، أن سلطات البلاد ألزمت جميع الركاب الذين يصلون من الخارج اعتبارا من 28 ديسمبر/ كانون الأول، بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد.

وقال قوجا في بيان: "يجب على جميع الركاب الذين يصلون إلى تركيا اعتبارًا من 28 كانون الأول/ ديسمبر جواً ومن 30 كانون الثاني/ ديسمبر براً، تقديم اختبار فيروس كورونا سلبيًا خلال 72 ساعة قبل الدخول. خلاف ذلك، سيتم منعهم من دخول تركيا".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عن فرض حظر تجوال على مدار الساعة في تركيا في أعياد رأس السنة الجديدة، اعتباراً من الساعة 21:00 يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر وحتى الـ05:00 يوم 4 كانون الثاني/ يناير 2021.

وفي وقت سابق، أفاد مستشفى جامعة "سانكو" التركي، في بيان له، بحدوث حريق في وحدة العناية المركزة لمرضى فيروس "كورونا"، جراء عطل في جهاز ضخ الأكسجين.

وكانت الحصيلة لضحايا الحادثة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما، وإصابة 11 آخرين. بحسب بيان المستشفى.