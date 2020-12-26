المكالمة بالفرنسية والإنجليزية والعربية... اتصال هاتفي جديد بين نتنياهو والملك محمد السادس

قال المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع ملك المغرب محمد السادس.

وقال جندلمان عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي "تويتر" اليوم السبت:

"أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس. وهنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى التوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين البلدين".

أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس. وهنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى التوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين البلدين. pic.twitter.com/Hq4Sdk9yIM — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 26, 2020

​وأعلن المتحدث الإسرائيلي أنه تم تحديد الإجراءات والآليات لتطبيق تلك الاتفاقيات.

وأفاد جندلمان أن المكالمة كانت دافئة وودية وأجريت باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية. وأضاف:

"دعا رئيس الوزراء نتنياهو جلالة الملك لزيارة إسرائيل واشار جلالة الملك إلى الروابط الوطيدة والحارة التي تربطه بيهود المغرب وبالمواطنين الإسرائيليين المنحدرين من أصول مغربية".

ونقل المتحدث عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن: "هناك تحمس كبير في إسرائيل حيال تحقيق السلام بين البلدين". وأكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكر "جلالة ملك المغرب على استضافة الوفد الإسرائيلي الذي ترأسه مستشار الأمن القومي مائير بن شبات في الرباط".