الجيش اليمني يحبط هجوما انتحاريا لـ"أنصار الله" على مواقع عسكرية في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في معارك بمحافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن قائد محور بيحان في الجيش اليمني، اللواء الركن مفرح بحيبح، قوله إن "الحوثيين شنوا هجوما انتحاريا على مواقع عسكرية في جبهة نجد المجمعة مأهلية جنوب غربي مأرب، أرادوا من خلاله تحقيق تقدم في جبهات مراد ومأهلية".

وأكد "تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالي للجيش) من كسر الهجوم عقب مواجهات شرسة، ألحقت خسائر كبيرة بالحوثيين في العتاد والأرواح".

والاثنين الماضي، أعلنت القوات الحكومية مقتل العديد من عناصر الحوثيين، خلال مواجهات اندلعت إثر تنفيذ الجماعة محاولة تقدم باتجاه موقع عسكري في أطراف مديرية جبل مراد جنوبي مأرب، مشيرة إلى استهداف طيران التحالف العربي بعدة غارات آليات للحوثيين كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر جنوبي المحافظة النفطية، أسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

ومنذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، عقب إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة النفطية وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميغا وات.