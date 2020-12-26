الشرطة العراقية تقتل عنصرين من "داعش" شمالي البلاد

أعلنت الشرطة العراقية، مساء اليوم السبت، مقتل اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان، إنها قتلت عنصرين من التنظيم المتشدد بعد نصب "كمين محكم" لهما جنوب غربي كركوك، بحسب قناة "السومرية".

وأوضحت أن العملية نفذتها عناصر الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية، بعد نصب كمين محكم للإرهابيين ومحاصرتهما في وادي أبو شحمة في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.

وفي وقت سابق، اليوم، ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي على أربعة أشخاص بينهم انتحاري خطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في العاصمة العراقية بغداد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.