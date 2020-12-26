للتحويلات المالية... إطلاق "سويفت" محلي بين المصارف الإيرانية والسورية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن إطلاق "سويفت" محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الاتجاه.

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، عن عضو الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سوريا والعراق، غول محمدي، إطلاق "سويفت" محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الشأن.

وأفادت بأن هيئة التحديات الوطنية لتحقيق الطفرة التصديرية قد ذكرت أن التمهيدات التقنية لمشروع الاتصال الالكتروني بين المصارف السورية والإيرانية يمر في مراحله النهائية، بغية معالجة مشاكل التحويلات المالية بين البلدين، وأن الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة ستبدأ عملها رسميا في الشهور المقبلة.

وأشار غول محمدي إلى أنه تم تأسيس مركز "إيرانيان" التجاري في سوريا داعيا الشركات المحلية للنشاط تجاريا في هذا المركز وفتح مكاتب تمثيلية فيه، مستطردا أن 30 شركة إيرانية افتتحت مكاتب في المركز في سوريا، حتى الآن، مشيرا إلى تأسيس مصرف مشترك بين البلدين، سيغير بدوره المعادلات التجارية البينية.

وأكد عضو الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سوريا والعراق، غول محمدي، أن إطلاق الانتاج المشترك مع الجانب السوري سيؤدي لزيادة حضور النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين في هذه السوق.