"الصحة" السعودية توضح علاقة "كورونا المتحور" بالمرض الشديد... فيديو

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن العلاقة بين فيروس كورونا المتحور والإصابة بأعراض مرضية شديدة.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لوكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري، نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت بريطانيا مؤخرا عن اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا أكثر قدرة على العدوى بـ 70% مقارنة بالنسخة الأصلية.

وبحسب عسيري فإن فيروس كورونا المتحور لا يصيب بالمرض الشديد، وليس أكثر ضراوة من الفيروس الأصلي "كوفيد 19".

وأضاف: "كل ما نعرفه بشكل مؤكد أن هذه الطفرات لم تغير طريقة الفيروس وقدرته على إصابة الإنسان بالمرض الشديد".

وأكد المسؤول السعودي أنه "بدون التحور نادرا ما تصيب فيروسات كورونا الشخص مرتين".

ومضى موضحا أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم قادرة على منع الإصابة الثانية لفترة قد تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.

وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د.عبدالله عسيري:

فيروس كورونا المتحور لا يصيب بالمرض الشديد، وليس أكثر ضراوة، وفيروسات كورونا نادراً ماتصيب الشخص مرتين. pic.twitter.com/AibHh5HDlU — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 26, 2020

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت الصحة السعودية تسجيل 163 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات.

يشار إلى أن السعودية، كانت قد أطلقت في 17 من الشهر الجاري، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ حيث كان وزير الصحة عبد الله الربيعة من أوائل الذين حصلوا على لقاح "فايزرـ بيوتنيك".