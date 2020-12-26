إيران تعلن عن خطة "خمسية" للتعاون مع العراق

أعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني، محمد شريعتمداري، وضع خارطة طريق للتعاون بين بلاده والعراق على مدى 5 أعوام.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن شريعتمداري، تطلعه إلى تشكيل لجنة خاصة لحسم القضايا المشتركة بين البلدين، وهي الملفات التي ناقشها مع نظيره العراقي، عادل الركابي، مباحثاته عبر الفضاء الافتراضي.

وذكر الوزير الإيراني أن بلاده ستواصل دعمها للعراق حكومة وشعبا، في مواجهة تنظيم "داعش"، قائلا:

إن ذروة التضامن بين البلدين تجسد خلال واقعة استشهاد الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الأواصر بين الشعبين الإيراني والعراقي أكثر فأكثر.

وأشار شريعتمداري إلى اتفاق إلغاء رسوم تأشيرات الدخول بين البلدين في عام 2019، واصفا هذا القرار بأنه جيد وقيم، وبأن هذا التعاون يساعد على تنمية العلاقات السياحية ولاسيما السياحة الدينية بين الجانبين، منوها إلى أن وزارتي العمل الإيرانية والعراقية تضطلعان بدور أساسي في تفعيل الطاقات الكامنة والارتقاء بمستوى التعامل المشترك.

ومن جانبه، أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عن أمله بأن يتم، في مرحلة ما بعد كورونا، توسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين والشقيقين، إيران والعراق، وبما يخدم المصالح المشتركة في كلا البلدين، لافتا إلى المشاكل الكثيرة التي يمرّ بها العراق اليوم، وبما يلزم على هذا البلد تعزيز علاقاته مع دول الجوار ومنها دولة إيران الصديقة والشقيقة.