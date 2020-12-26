إحراق مخيم للاجئين السوريين شمالي لبنان... فيديو

أحرق عدد من الشبان، مساء اليوم السبت، مخيما للاجئين السوريين في منطقة المنية شمالي لبنان.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" باندلاع إشكال فردي بين الشبان اللبنانيين وعدد من اللاجئين، انتهى باحتراق المخيم بالكامل.

وأدى الحريق إلى انفجار عدد من اسطوانات الغاز سمع صوتها في أرجاء المنطقة ونتج عنه إحتراق أكثر من 100 خيمة يقطن فيها عائلات سورية.

وتوجهت على الفور فرق الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق، في حين انتشر الجيش اللبناني وعمل على ضبط الوضع.

ونتيجة إحراق المخيم نزح عدد كبير من العائلات السورية إلى المناطق المجاورة كعكار والضنية وطرابلس.

ولاقت الحادثة موجة تضامن كبيرة من المواطنين الذين بادروا بحملة لتأمين المنازل والباصات لنقلهم إليها.

من جهتها، قالت "الوكالة الوطنية للاعلام" (رسمية) أن "إشكالا حصل بين شخص من آل المير وبعض العمال السوريين العاملين في المنية".

وأوضحت أن هذا الإشكال تطور إلى اشتباكات بالأيدي خلفت 3 جرحى، لافتة إلى إحراق عدد من خيام النازحين السوريين في البلدة التي تبعد نحو 10 كم عن طرابلس (شمال).

وبحسب الوكالة "حضرت سيارات الدفاع المدني وتعمل على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش وقوى الأمن لضبط الوضع".

احراق مخيم للنازحين السوريين على خلفية اشكال في المنية بين شبان لبنانيين وسوريين والجيش يطوق المكان pic.twitter.com/sqSVvnGsRw — حسين مرتضى (@HoseinMortada) December 26, 2020

والشهر الماضي، قال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، إنه يوجد نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان، وإن هناك خطة موضوعة لتسهيل عودتهم إلى وطنهم بالتنسيق مع الخارجية السورية.

وأضاف الوزير اللبناني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للاجئين السوريين، إن " ثلث سكان لبنان اليوم هم من الأخوة السوريين ويشكلون 30% من سكان لبنان... ولدينا مليون ونصف مليون سوري"، مؤكدًا أن "هناك خطة لإعادتهم بالتنسيق مع الخارجية السورية".