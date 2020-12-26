مصر… بابا الإسكندرية يعلن مكان إقامة قداس عيد الميلاد

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مكان إقامة قداس عيد الميلاد، الذي سيشهد حضورا محدودا بسبب أزمة جائحة كورونا.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن البابا تواضروس الثاني قرر "إقامة صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون".

وتابعت: "سيتم ذلك بحضور عدد محدود من الأساقفة والرهبان، كما فعل في عيد القيامة السابق"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضحت الصحيفة أنه "خلال السنوات الأخيرة الماضية، كان البابا تواضروس الثاني، يترأسه قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للحكم على حضوره".

ولفتت الصحيفة إلى أن "البابا تواضروس الثاني، أصدر قرارا بتحديد طريقة احتفال عيد الميلاد في كنائس القاهرة والإسكندرية عن طريق اشتراك كهنة الكنيسة و20 فردا فقط في قداسات عيدي الميلاد والغطاس".